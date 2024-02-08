КНДР с помощью кибератак могла получить миллиарды долларов на развитие ядерной программы, — ООН

По данным журналистов, тенденции включают нацеленность КНДР на оборонные компании и цепи поставок, а также расширяющийся обмен инфраструктурой и инструментами.

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Наблюдатели Организации Объединенных Наций, ответственные за контроль за соблюдением санкций, ведут расследование десятков потенциальных кибератак, которые выполнили хакеры из Северной Кореи. Эти действия могли принести КНДР до трех миллиардов долларов, предположительно направленных на развитие программы ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неопубликованный отчет ООН.

"КНДР продолжает нарушать санкции Совета Безопасности", — сообщила комитету Совбеза ООН группа независимых наблюдателей за санкциями, добавив, что Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание состоялось в 2017 году.

Также отмечается, что Пхеньян продолжает проводить запуски баллистических ракет, осуществил вывод спутника на орбиту и включил в свой вооруженный арсенал "тактическую атомную ударную подлодку".

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций уже давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и осуществлять запуски баллистических ракет. С 2006 года на КНДР распространяются санкции ООН, которые Совет Безопасности многократно ужесточал, стремясь остановить финансирование разработки оружия массового поражения.

"Группа расследует 58 подозреваемых кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 год на сумму около трех миллиардов долларов, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку КНДР оружия массового поражения", — говорится в отчете.

Ранее представители Пхеньяна отрицали обвинения в кибератаках.

Дипломаты сообщают, что доклад ООН должен быть опубликован в конце текущего месяца или в начале следующего.

"Группа исследовала сообщения о ряде граждан КНДР, работающих за границей, получая доход вопреки санкциям, в том числе в информационных технологиях, ресторанном и строительном секторах", — отмечают наблюдатели.

Они также заявили, что Северная Корея продолжает получать доступ к международной финансовой системе и участвовать в незаконных финансовых операциях, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН.

Напомним, 24 января международная организация Conflict Armament Research сообщила, что в ходе нанесения массированного удара по Украине 2 января ВС РФ применили по Харькову ракету из КНДР, которая поступила на вооружение в 2020 году.

Ранее, 19 января, в Пхеньяне заявили, что провели испытания ядерного подводного беспилотника Haeil-5-23 в ответ на совместные учения США, Японии и Южной Кореи.