Применила ли РФ против Украины "Циркон": почему сложно идентифицировать ракету (фото)

Ракету "Циркон" в отличие от "Кинжала" в РФ почти нигде публично не показывали. А обломки от боеприпаса, найденные в Украине, очень фрагментированы.

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7 февраля РФ массированно обстреляла украинские города. По данным СМИ, оккупанты впервые могли применить "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Однако есть сложности с идентификацией ракеты, сообщают в Defense Express.

Ситуация с потенциальным применением "Циркона" может повторить историю с северокорейскими ракетами KN-23, которыми РФ обстреливает Харьков. Сначала все формулировки были с предположением, что Харьков обстреляли баллистическими ракетами KN-23, которые также прозвали "Кимскандерами". Сложность OSINT заключалась в том, что КНДР опубликовала ограниченное количество фотографий своей ракеты, с которыми можно было бы сравнить обломки от боеприпаса, найденного в Харькове.

Обломки ракеты "Циркон"

В случае с российским "Цирконом" ситуация значительно сложнее. Россия никогда публично не демонстрировала "гиперзвуковой" 3М22 "Циркон", а все видео в открытом доступе с испытанием боеприпаса были сняты на низкокачественные камеры. Обломки, которые обнаружили в Украине, очень сильно фрагментированы.

При этом аэробаллистический "Кинжал" в РФ много фотографировали и везде показывали. Замаскировать пуск Х-47М2 "Кинжал" запускается с истребителя МиГ-31К, взлет которого фиксируется, почти невозможно. Ракету "Циркон" могли адаптировать под береговой ракетный комплекс "Бастион" или в пусковую шахту на стационарной батарее "Объект-100". Публично известные носители "Адмирал Горшков" и атомная субмарина "Северодвинск" специально модернизированы под "гиперзвуковую ракету". Однако они находятся вне зоны использования для ударов по Украине.

Так же и дальность "Циркона" под вопросом. В разных источниках указывается дальность от 400 до 1000 км, а боевая часть от 300 до 500 кг. Под вопросом есть возможности двигателя ракеты. В РФ называют ракеты гиперзвуковыми, но такая скорость достигается благодаря ускорителю и не поддерживается в течение полета как это есть на прямоточных гиперзвуковых двигателях.

Концептуальное изображение 3М22 "Циркон" Концептуальное изображение 3М22 "Циркон"

Все, что пока более-менее известно — это приблизительные габариты ракеты, потому что она должна запускаться с пусковых шахт 3С-14. Но их надо было модернизировать, чтобы ракета поместилась. Одно из концептуальных изображений из РФ своей ракеты "Циркон" также довольно схоже с индийско-российской BrahMos II. И возможно речь идет о двухступенчатой схеме двигателя, где первая ступень, возможно, с прямоточным воздушно-реактивным двигателем поднимает ракету на нужную высоту и придает ускорение, а дальше вторая ступень включает твердотопливный ускоритель.

Ракета попала в объектив на финальной стадии полета, что было бы невозможным, если бы она была гиперзвуковой

В итоге с "Цирконом" значительно больше вопросов, чем ответов. На конечном участке полета ракета не летит на гиперзвуковой скорости. Авторы объясняют такой вывод тем, что на официальном видео с испытаний ракета попала в объектив на несколько кадров. Если бы скорость действительно была более 6 Махов, то камера бы не успела зафиксировать "Циркон".

Напомним, утром 7 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине с применением ракет различного типа.

Фокус разбирался, что известно о российской ракете "Циркон".