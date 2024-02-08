Для общей безопасности: Китай и РФ хотят объединиться против Запада, — Bloomberg

По информации журналистов, Пекин и Москва планируют поддерживать тесное стратегическое сотрудничество и совместно работать, чтобы защитить свои суверенитет и безопасность.

Related video

В ходе телефонной беседы, состоявшейся в четверг, 8 февраля, лидер Китая Си Цзиньпин выразил главе России Владимиру Путину убеждение в необходимости укрепления сотрудничества между обеими странами для обеспечения безопасности и сопротивления внешнему вмешательству со стороны Запада. Об этом сообщает Bloomberg.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поддержания тесного стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, а также совместной работы для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов в развитии.

Также в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усиливать международное многостороннее сотрудничество с Россией.

По данным источника, лидер Китая сказал, что китайско-российские отношения всегда поддерживали "здоровое и стабильное развитие".

Китай стремится к обеспечению безопасности вдоль границы с Россией, одновременно рассматривая своего соседа как потенциальный новый рынок сбыта для своей автомобильной, телевизионной и мобильной техники. Как второй по величине экономики мира Китай также нацелен на использование преимуществ падения цен на российскую нефть и газ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин сближаются в рамках грозного военного альянса. Таким образом, Россия и Китай рассматривают себя как партнеров в военном отношении, которой будет представлять самую большую угрозу для США.