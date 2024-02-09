Бригада "Месть" ликвидировала "зениткой" группу россиян в Луганской области (видео)

На этом же направлении аэроразведка обнаружила пехоту противника. Координаты врага украинские военные передали минометчикам и гранатометчикам, которые обезвредили еще 5 оккупантов.

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Украинские пограничники из бригады "Месть" Гвардии наступления обезвредили 11 российских военнослужащих в Луганской области. Об этом сообщили в 3 пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса в Facebook.

По информации в заметке, чтобы ликвидировать шестерых российских оккупантов защитники использовали зенитную установку ЗУ-23-2.

На этом же направлении аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Координаты врага украинские военные передали минометчикам и гранатометчикам, которые обезвредили еще 5 оккупантов.

На опубликованном видео видно, как защитники эффективно работают по целям с помощью ЗУ-23-2. Как следствие — ликвидировано 6 оккупантов. Далее вражескую пехоту "засек" украинский беспилотник. О местонахождении россиян сообщили минометчикам и гранатометчикам, которые обезвредили 5 военных РФ.

Ликвидация оккупантов

Напомним, ранее боец Государственной пограничной службы Украины с позывным "Красивый" рассказал, как после 11 часов наблюдения ему удалось с первого выстрела попасть в цель — офицера ВС РФ.

Также напомним, 18 ноября 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский ликвидировал российского офицера с расстояния 3 800 метров. Выстрел произошел через реку от российской военной базы в Херсонской области. Украинские бойцы наблюдали за оккупантами, после чего снайпер определил все данные для выстрела. Первый — был неудачным, но после второго оккупанта было уничтожено.

21 декабря стало известно, что на Харьковщине бойцы 2-х бригад отбили мощный штурм россиян вблизи села Лиман Первый. По информации, которую защитники получили с помощью радиоперехватов, враг потерял 300 человек.