Десятки миллионов фунтов: Великобритания назвала, сколько стоит держать патрульные корабли

Королевский флот Великобритании имеет 8 оффшорных патрульных кораблей, которые развернуты по всему миру от самого Соединенного Королевства до Карибского бассейна.

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В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что содержание оффшорных патрульных кораблей обошлось бюджету в более 100 млн фунтов за 2022-2023 годы. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Великобритания имеет две отдельные партии кораблей оффшорных патрульных кораблей. Первая партия стоила для британского бюджета 378 млн фунтов, а вторая — 635 млн. Первую партию кораблей строили на верфи Воспер Торникрофт в Саутгемптоне:

HMS Mersey;

HMS Severn;

HMS Tyne.

Все три корабля из первой партии развернуты в Великобритании. Вторая партия кораблей строилась компанией BAE Systems на Клайде:

HMS Forth — находится в Южной Атлантике;

HMS Medway — находится в Гибралтаре;

HMS Trent — находится в Карибском море;

HMS Tamar — Индо-Тихоокеанский регион;

HMS Spey — Индо-Тихоокеанский регион.

За 2022-2023 финансовый год стоимость обслуживания кораблей составила 54,122 млн фунтов и 51,250 млн фунтов стерлингов за первую и вторую партию соответственно. Данные назвал государственный министр Минобороны Джеймс Картлидж. Также он обнародовал данные, где развернуты боевые корабли.

Напомним, 7 февраля СМИ писали, что Великобритания проведет замену фрегата HMS Diamond в Красном море.

Ранее сообщалось, что в странах Запада изменилась концепция противовоздушной обороны, о чем свидетельствует использование сверхдорогих зенитных ракет Aster 15 против дешевых беспилотников йеменских террористов-хуситов.