Т-62МВ с плугом и защитой от дронов: СМИ показали "новейшую" версию российского танка (видео)

По словам журналистов, очень старый модернизированный танк, пока ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, вполне может противостоять стрелковому оружию и терроризировать войска противника внутри укреплений.

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На вооружении взвода, предположительно, 5-й танковой бригады российских войск появилась, возможно, новейшая версия четырехместного танка Т-62 весом 42 тонны. Об этом сообщает Forbes.

Т-62МВ образца 2022 года с новой оптикой, дополнительной динамической защитой, минным плугом, броней от дрона и радиопомехами все равно остается Т-62. У него по-прежнему тонкая броня, недостаточная мощность и неточная 115-миллиметровая пушка, отмечают журналисты.

Вместе с тем вопрос о том, насколько важны недостатки этого танка именно сейчас, спорный, т.к. Силам обороны Украины катастрофически не хватает боеприпасов для поражения любых танков.

Модернизированные Т-62 появились на недавнем видео с линии фронта. По словам аналитика Naalsio26, танки принадлежат 5-й танковой бригаде, которая удерживает участок фронта в Донецкой области на юге Украины. Также, возможно, они есть на вооружении 39-й мотострелковой бригады в Донецке.

Базовый Т-62МВ, построенный в 60-е годы и модернизированный в 80-е, устарел. Но на хранении в РФ сотни таких, и когда в середине 2022 года потери танков РФ в Украине превысили тысячу — то есть треть довоенных танковых сил РФ — Кремль вновь начал их использовать.

Модернизация танка Т-62

Некоторые пошли прямо на фронт и без заметных обновлений. Остальные модернизировали отчасти. Т-62МВ образца 2022 года оснащен динамической защитой и прицелом 1ПН96МТ-02. Дополнительной модернизацией стали плуги для раскапывания мин, броня от FPV-дронов и передатчик помех РП-377.

Плуги и средства защиты от дронов устраняют главную угрозу для танкистов по обе стороны линии фронта — мины и FPV-дроны.

Вместе с тем такое обновление не устраняет главные недостатки Т-62. У дизельного двигателя Т-62МВ — только 620 л/с. С учетом трех тонн динамической брони и защиты от дронов, общий вес танка может составлять более 45 тонн, таким образом удельная мощность — менее 14 лошадиных сил на тонну.

Для сравнения, у Т-90М "Прорыв" — 26 л/с на тонну; у некоторых украинских M1 Abrams — 22. Из-за этого модернизированные танки РФ недостаточно мобильны, особенно когда прокладывают путь через минное поле.

Защита танка — еще одна проблема. Реактивная броня может удвоить защиту от некоторых фугасных боеголовок, но не от проникающих снарядов. Клетка сверху больше защитит от дронов, сбрасывающих гранаты. Против маневренных FPV-дронов такая защита не столь эффективна.

От FPV не защитит и система РЭБ РП-377. Украинские операторы нашли способы противодействия помехам РП-377 — вероятно, за счет изменения частот.

Как бы то ни было, пока ВСУ не хватает боеприпасов, и очень старый модернизированный танк вполне может противостоять стрелковому оружию, стрелять из пушек по укреплениям обороны и терроризировать войска внутри этих укреплений.

Напомним, что в РФ заметили подбитый в Украине Су-34. Бомбардировщик, который везли в Россию, поврежден обломками.

Также сообщалось, что на спасение Авдеевки могли направить одну из лучших бригад ВСУ.