Без мамы остались два сына: война забрала жизнь 22-летнего боевого медика из Смилы

Анна Богуславская была солдатом, санитарным инструктором медицинского пункта 2 штурмового батальона в/ч ВСУ. 1 февраля она ушла из жизни в больнице Днепра.

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Война унесла жизнь 22-летней защитницы из Смелы Черкасской области. Она умерла в больнице Днепра. Об этом сообщили в Смелянском городском совете.

"Беду приносит война в семьи нашей громады. На этот раз она оборвала жизнь молодой девушки, нашей смелянки, 22-летней Анны Богуславской. Выражает искренние соболезнования матери и двум сыновьям Анны Богуславской и скорбим вместе с семьей. Пусть душа молодой девушки, которая стала на защиту родной земли, найдет вечный покой", — говорится в сообщении.

Анна Богуславская была солдатом, санитарным инструктором медицинского пункта 2 штурмового батальона в/ч ВСУ. 1 февраля она умерла в больнице Днепра.

В комментариях под публикацией пользователи сети выразили соболезнования в связи со смертью защитницы:

Не могу слов подобрать. Первую женщину, к сожалению, похоронят в нашем городе Смела. Красивая, прекрасная, молодая красавица, у которой вся жизнь могла быть впереди. Она решилась пойти туда, куда не каждый мужчина захочет. Покойся с миром, красавица, спасибо тебе.

Царствие небесное. Мне очень больно. Слава героине!

С погибшим медиком прощаются 12 февраля. Девушку похоронят на кладбище села Плоское в Черкасской области.

Напомним, что 2 февраля на фронте погибла боевой медик из Карпатской Сечи Вагнер Савита Диана, которая была гражданкой Германии. Для батальона это стала первая потеря женщины военнослужащей. Женщина переехала в Украину еще до начала полномасштабной войны.