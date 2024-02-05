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Военный Фокус Российско-украинская война

На фронте погибла боевой медик Диана Snake Вагнер (фото)

погибшие на фронте
Вагнер Савита Диана

По словам побратима Руслана Андрийко, гражданка Германии ожидала получения украинского гражданства. Она погибла во время спасения собратьев.

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2 февраля на фронте погибла боевой медик из Карпатской Сечи Вагнер Савита Диана, которая была гражданкой Германии. Об этом сообщил побратим Руслан Андрийко в Фейсбуке.

Немка Вагнер Савита Диана с позывным Snake была боевым медиком в третьей штурмовой сотне батальона Карпатская Сечь имени Олега Куцина. Для батальона это стала первая потеря женщины военнослужащей. Женщина переехала в Украину еще до начала полномасштабной войны. Вагнер Савита Диана была влюблена в украинскую культуру, традиции и изучала украинский язык. Она ожидала получения украинского гражданства.

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Диана Савита Вагнер ждала получения украинского гражданства

На войне Snake была с Изюмской кампании, более 2 лет.

"Мы познакомились в подвале Вирнопольской школы пропитанном плесенью, порохом, пылью, сигаретным дымом, потом и кровью черной пехоты. Летним утром в подвал зашла эта хрупкая девочка вся в окопной грязи после боевого дежурства. Уставшая, но улыбающаяся, ее глаза сияли от счастья. Меня всегда интересовало какая мотивация у иностранцев воевать за наше государство. И мы пообщались несмотря на мой корявый английский язык", — написал Руслан Андрийко.

Также он добавил, что после победы Диана Вагнер хотела строить свою жизнь в Украине, где нет "русского мира" и "еврокоммунизма". По словам Андрийко, погибшая медик была профессионалом своего дела и благодаря ей были спасены жизни не одному десятку сечевиков. Погибла Диана Вагнер во время спасения раненых колумбийских воинов в составе украинской армии.

Напомним, 4 февраля стало известно о гибели чемпиона мира Александра Белоконя на фронте.

20 января во время боевого задания на Запорожском направлении погиб бывший солист Ривненской областной филармонии Богдан Соломко.