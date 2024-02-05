На фронті загинула бойова медикиня Діана Snake Вагнер (фото)

За словами побратима Руслана Андрійка, громадянка Німеччини очікувала отримання українського громадянства. Вона загинула під час порятунку побратимів.

Related video

2 лютого на фронті загинула бойова медикиня з Карпатської Січі Вагнер Савіта Діана, яка була громадянкою Німеччини. Про це повідомив побратим Руслан Андрійко у Фейсбуці.

Німкеня Вагнер Савіта Діана із позивним Snake була бойовою медикинею у третій штурмовій сотні батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Для батальйону це стала перша втрата жінки військовослужбовиці. Жінка переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Вагнер Савіта Діана була закохана в українську культуру, традиції і вивчала українську мову. Вона очікувала на отримування українського громадянства.

Діана Савіта Вагнер чекала на отримання українського громадянства

На війні Snake була з Ізюмської кампанії, понад 2 роки.

"Ми познайомились в підвалі Вірнопільської школи просякнутому цвіллю, порохом, пилюкою, цигарковим димом, потом та кров'ю чорної піхоти. Літнього ранку до підвалу зайшла ця тендітна дівчинка вся в окопній грязюці після бойового чергування. Стомлена, але усміхнена, її очі сяяли від щастя. Мене завжди цікавило яка мотивація у іноземців воювати за нашу державу. І ми поспілкувались попри мою коряву англійську мову", — написав Руслан Андрійко.

Також він додав, що після перемоги Діана Вагнер хотіла будувати своє життя в Україні, де немає "русского мира" й "єврокомунізму". За словами Андрійка, загибла медикиня була професіоналом своєї справи й завдяки їй було врятовано життя не одному десятку січовиків. Загинула Діана Вагнер під час порятунку поранених колумбійських воїнів в складі української армії.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про загибель чемпіона світу Олександра Білоконя на фронті.

20 січня під час бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко.