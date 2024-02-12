Махинации на 1,2 млрд и выходные в Крыму: оккупанты обвиняют "директора" порта в Скадовске (фото)

По данным журналистов, представитель оккупационной администрации Андрей Харитонов завышал стоимость товаров и услуг. Со своим замом Татьяной Ясенчук он ввел в практику четырехдневную рабочую неделю: вечером по четвергам или утром в пятницу он отправлялся на выходные в Крым.

Related video

Российские оккупанты обвинили в махинациях своего ставленника — руководителя незаконно созданного предприятия "Херсонский морской торговый порт" Андрея Харитонова. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

В вину Харитонову вменяют различные манипуляции с имуществом, закупкой товаров и услуг, и, ко всему прочему, еще и нежелание работать.

Сообщается, что представитель оккупационной администрации Андрей Харитонов вдвое-втрое завышает стоимость товаров и услуг, которые заказывает возглавляемый им порт.

Отмечается, что он провел очистку русла реки Каланчак в Скадовском районе без предварительного заключения контракта с подрядной организацией и согласования с оккупационным министерством.

Такие работы могли принести ему порядка 1,2 млрд российских рублей. Столько, согласно данным в пабликах оккупантов, выделило на очистку реки российское Федеральное агентство водных ресурсов.

"11 декабря прошлого года Харитонов заключил с двумя предприятиями договоры аренды на помещение по адресу: г. Скадовск, ул. Мангубинская, 17, которое вообще не передавалось оккупационному "Херсонскому морскому торговому порту", — отмечается в публикации.

По данным журналистов, судя по всему, Харитонову досталось упомянутое недвижимое имущество без согласования с российскими кураторами.

Татьяна Ясенчук

Ко всему прочему, представители оккупационного министерства были недовольным тем, что Андрей Харитонов со своей заместительницей Татьяной Ясенчук досрочно завершали рабочую неделю в четверг, а выходные проводили в Крыму.

Оккупанты жаловались на то, что Харитонов и Ясенчук пользовались территориальной удаленностью Скадовска от Геническа, где находится т.н. главный административный центр оккупированной части Херсонской области.

Из-за невозможности со стороны оккупационной администрации проконтролировать их работу, они выбывают через автомобильный КПП в Армянсе в четверг вечером или в пятницу.

"Причем рабочее время учитывается при начислении им зарплаты", – жалуются оккупанты.

Напомним, что ВСУ показали фрагмент боя под Горловкой. Российские подразделения, в составе которых были боевики "ДНР", понесли ощутимые потери в боях в Донецкой области.

Также сообщалось, что россияне рассчитывали обменять заключенных коллаборантов на своих военнопленных.