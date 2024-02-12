Республиканцы возмутились заявлением Трампа об угрозах оставить союзников по НАТО без помощи

Никки Хейли, которая является единственной конкуренткой Трампа на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявила, что не поддерживает слова 45-го президента, поскольку "Америке нужны друзья".

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Некоторые республиканцы, соратники бывшего президента Дональда Трампа, выступили с резкой критикой его за слова о том, что он не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный альянс будет недостаточным. Об этом сообщает Reuters.

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, осудила высказывания политика. Она является единственным конкурентом Трампа на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году. По ее словам, "последнее, что США хочет сделать, это стать на сторону России".

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"Не становитесь на сторону того, кто продолжает врать. Я имел дело с Россией ежедневно. Последнее, что мы хотим сделать, это стать на сторону России. Нам всегда нужно помнить, что Америке нужны друзья", — пояснила она в интервью в программе CBS Face the Nation.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, сказал Reuters о том, что не согласен с тем, как бывший руководитель государства это выражал. Он обратил внимание на замечания НАТО. По его словам, Трамп имел в виду то, что "Россия никуда не вторгалась, когда он был президентом".

Том Тиллис, сенатор-республиканец, обвинил помощников Трампа в том, что они не объяснили бывшему президенту, что Соединенные Штаты, как член НАТО, обязуются защищать любого члена альянса, который подвергнется нападению. Он также процитировал республиканца Рэнда Пола, который сказал, что заявление 45-го президента США было "глупыми словами".

Заявление Трампа по НАТО

Во время политического митинга в субботу в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами некоторыми странами НАТО.

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что им заблагорассудится. Вы должны заплатить", — сказал Трамп неназванному лидеру.

Дональд Трамп также во время президентства угрожал странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы. 45-й президент США рассказал об одном из таких разговоров с лидером "великой державы", который спросил, что произойдет, если его страна не выполнит платеж и попадет под атаку со стороны России. Трамп подчеркнул, что не защитит такую страну и даже будет призывать к выполнению ее желаний.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос журналистов о комментариях Трампа, сказал, что такие заявления очень опасны. Президент США Джо Байден прокомментировал угрозы Трампа "поощрить Россию" к агрессии. Слова Трампа Байден назвал "предсказуемыми", ведь они звучат от "человека, который обещает править как диктатор, как только вернется в Овальный кабинет".

Напомним, 9 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов высказался об опасениях из-за возможной победы Трампа. По его словам, существование украинского государства не зависит от того, кто победит на президентских выборах в США.