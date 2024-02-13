Бригада ВСУ в Авдеевке больше не может удерживать город: направлено подкрепление (карта)

По словам спикера 110-й ОМБр Ивана Секача, впервые за два года работы некоторые подразделения бригады были отведены от передовой для отдыха и ротации.

Related video

Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, размещенной в Авдеевке, испытывают сложности в удержании города, но получают подкрепление от других частей Вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью бригады Иван Секач в интервью "Радио Свобода" 13 февраля.

Важно

Оборона Авдеевки. Украина перебрасывает свежие силы, а РФ меняет тактику

Секач отметил, что несмотря на отсутствие достаточных ресурсов для удержания города, бригада получила поддержку от дружественных частей, что способствует облегчению обстановки. Он подчеркнул, что впервые за два года работы некоторые подразделения бригады были отведены от передовой для отдыха и ротации.

"Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла", — говорит Секач.

Ситуация в Авдеевке 13 февраля по версии Deep State Фото: deepstatemap.live

По словам Секача, бои в Авдеевке и окрестностях продолжаются, при этом российские силы доминируют по численности и применяют авиацию, а также экспериментируют с различными боевыми группами и бронетехникой. Секач предполагает, что российская армия стремится захватить Авдеевку до президентских выборов в России в марте текущего года.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются", — говорит Секач.

Ситуация в Авдеевке

12 февраля командир 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин рассказал, что ВС РФ перестали использовать на Авдеевском направлении "мясные штурмы" и перешли к тактике небольших штурмовых групп при поддержке авиации. Причина — оккупанты не могут поддерживать постоянный темп "мясных штурмов".

Карта боев за Авдеевку по версии Bild на 12 февраля

В тот же день аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что российские оккупанты все ближе к тому, чтобы захватить Авдеевку. По его мнению, это может произойти в ближайшие дни или ближайшие 2 недели.

Также 12 февраля стало известно, что ВСУ направили подкрепление в Авдеевку, и, возможно, для этой цели используются силы одной из лучших украинских бригад. 3-я отдельная штурмовая бригада — единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.