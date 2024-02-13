Уже более часа детонирует: в Мариуполе громко "прилетело" по базе оккупантов, — Андрющенко

В местных чатах жители города пишут, что громко в Приморском районе и в 23-м микрорайоне. Оккупанты проинформировали о работе ПВО.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области у российских оккупантов не задалось утро. В место расположения войск ВС РФ произошел прилет. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе. Хорошо. Ждем детали и возможный фотоотчет", — проинформировал он.

Через час Андрющенко сообщил, что детонация БК в месте попадания все еще продолжается.

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования составом БК продолжается", — написал он.

В Мариупольском городском совете также проинформировали о звуках взрывов.

"В местных чатах сообщают о звуках взрывов. Жители пишут, что громко в Приморском районе и в 23-м микрорайоне. Оккупанты проинформировали о работе ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ под Авдеевкой потеряли танковую дивизию. Оккупанты штурмовали Авдеевку четыре месяца, положив под городом треть собранных подразделений. В течение этого времени удалось оккупировать шестую часть населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в районе Белогоровки группа украинских защитников оказалась заблокированной в подземном тоннеле. Оккупанты требовали, чтобы они сдались.