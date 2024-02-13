Уже понад годину детонує: у Маріуполі гучно "прилетіло" по базі окупантів, — Андрющенко

У місцевих чатах жителі міста пишуть, що гучно в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні. Окупанти проінформували про роботу ППО.

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В окупованому Маріуполі на Донеччині в російських окупантів не задався ранок. У місце розташування військ ЗС РФ стався приліт. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Є приліт. Мангуська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. "Швидкі" вже мчать по вулиці Купріна в Маріуполі. Добре. Чекаємо на деталі та можливий фотозвіт", — проінформував він.

За годину Андрющенко повідомив, що детонація БК в місці влучання все ще триває.

"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складом БК триває", — написав він.

У Маріупольській міській раді також проінформували про звуки вибухів.

"У місцевих чатах повідомляють про звуки вибухів. Жителі пишуть, що гучно в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні. Окупанти проінформували про роботу ППО", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ під Авдіївкою втратили танкову дивізію. Окупанти штурмували Авдіївку чотири місяці, поклавши під містом третину зібраних підрозділів. Протягом цього часу вдалося окупувати шосту частину населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що в районі Білогорівки група українських захисників опинилася заблокованою в підземному тунелі. Окупанти вимагали, щоб вони здалися.