Украинцы, которых РФ объявила погибшими в Ил-76, продолжают считаться военнопленными, — ГУР

Если окажется, что РФ вместе с пленными перевозила оружие или ракеты для С-300, то это укажет на очередное военное преступление РФ, сказал Андрей Юсов.

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Статус военнослужащих Украины, о которых РФ заявила, что они погибли в самолете Ил-76 в Белгородской области, остается неизменным. Их и дальше считают военнопленными. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Относительно "списка 65": мы можем подтвердить, что это действительно фамилии украинцев — защитников, которые находились и находятся по состоянию на сейчас формально в российском плену, мы ничего не меняли в этом статусе. О том, что в самолете якобы находились украинские пленные, никто никого не предупреждал. Режим тишины не распространялся тогда, в отличие от других обменов, когда все было организовано правильно, было проинформировано, что самолетом перевозятся украинские пленные", — отметил Юсов.

Он добавил, что если окажется, что РФ вместе с пленными перевозила оружие или ракеты для С-300, то это укажет на очередное военное преступление РФ.

"Украинская сторона подает запросы РФ по возвращению тел военнослужащих. Сейчас ответа нет, но подобные запросы в дальнейшем будут подаваться. Конечно, Украина проводит собственное расследование", — сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что СБУ открыла по факту возможной гибели украинцев производство, а Украина выступила с инициативой проведения независимого международного расследования. Между тем РФ такое предложение отвергла.

Напомним, что 9 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в сбитом Ил-76 не было украинских военнопленных. Он также отметил, что Украина не имеет достаточной информации о судьбе своих пленных, которые должны были быть обменены в тот день.

Официальные источники в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января был запланирован обмен пленными. Однако заявление о наличии украинских военнопленных на борту не подтверждается разведкой.