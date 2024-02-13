Українці, яких РФ оголосила загиблими в Іл-76, і далі вважаються військовополоненими, — ГУР

Якщо виявиться, що РФ разом із полоненими перевозила зброю чи ракети для С-300, то це вкаже на черговий воєнний злочин РФ, сказав Андрій Юсов.

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Статус військовслужбовців України, про яких РФ заявила, що вони загинули в літаку Іл-76 у Бєлгородській області, залишається незмінним. Їх і далі вважають віськовополоненими. Про це в коментарі "Еспресо" сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Стосовно "списку 65": ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців — оборонців, які перебували та перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали в цьому статусі. Про те, що в літаку начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", — зазначив Юсов.

Він додав, що якщо виявиться, що РФ разом із полоненими перевозила зброю чи ракети для С-300, то це вкаже на черговий воєнний злочин РФ.

"Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Зараз відповіді немає, але подібні запити надалі подаватимуться. Звичайно, Україна проводить власне розслідування", — сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР МО зауважив, що СБУ відкрила за фактом можливої загибелі українців провадження, а Україна виступила з ініціативою проведення незалежного міжнародного розслідування. Водночас РФ таку пропозицію відкинула.

Нагадаємо, що 9 лютого секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в збитому Іл-76 не було українських військовополонених. Він також зазначив, що Україна не має достатньої інформації про долю своїх полонених, які мали бути обміняні того дня.

Офіційні джерела в ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня був запланований обмін полоненими. Проте заяву про наявність українських військовополонених на борту не підтверджує розвідка.