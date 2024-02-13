Путин вдвое увеличит войска на границе Финляндии: РФ угрожает Третьей мировой, — СМИ

По данным журналистов, глава Кремля планирует удвоить численность своих солдат у границ со странами Балтии.

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Численность российских войск, дислоцированных вдоль границы РФ и НАТО, судя по всему, удвоится, на фоне растущих угроз Третьей мировой войны. Об этом сообщает The Mirror.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года. По данным руководства Эстонии, которая уже на протяжении 20 лет находится в составе НАТО, российский президент Владимир Путин планирует удвоить численность солдат, дислоцированных возле границ стран Балтии.

Каупо Росин, генеральный директор эстонской разведки, заявил, что россияне собираются расширить военную силу вдоль границы стран Балтии и Финляндии.

"Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности личного состава, возможно, примерно вдвое. В ближайшие годы мы увидим увеличение количества БТР, танков, артиллерийских систем", — заявил он.

В отчете эстонской разведки сообщается, что численность российских войск на границе с Эстонией может вырасти в два раза по сравнению с 19 тысячами, которые размещались там до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Указывается также, что на границе с Финляндией может появиться новый армейский корпус с двумя-тремя маневренными подразделениями и дополнительными подразделениями обеспечения.

Эстония призывает страны НАТО сдерживать РФ путем увеличения военных расходов. Страна планирует потратить более 3% своего ВВП на оборону в 2024 году, что выше целевого показателя НАТО.

На заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что РФ может делать все, что угодно со странами, которые не выделят 2% своего ВВП на оборону, представители Эстонии ответили, что подобные слова не приносят пользы.

Напомним, что Джо Байден назвал Трампа лакеем Путина в ответ на угрозы союзникам по НАТО.

Также сообщалось, что Трамп назвал Зеленского лучшим продавцом в истории.