Стратегические цели РФ: эксперты оценили потенциал российских сил на 2024-2025 годы, — RUSI

Российские силы, вероятно, достигнут своего пика в конце 2024 года, а в течение 2025 года материальные проблемы будут нарастать, что подорвет общий потенциал армии РФ.

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Россия по-прежнему преследует стратегическую цель – добиться подчинения Украины. Однако возникает вопрос, какие этапы должен пройти Кремль для реализации своих планов относительно Украины и каким потенциалом для этого должна обладать российская армия. Об этом говорится в аналитическом материале военных экспертов Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса, опубликованном 13 февраля в британском Королевском институте объединенных исследований (RUSI).

Стратегические цели РФ

Прежде всего аналитики обозначили условия капитуляции Украины, которые предлагают российские посредники. В их число входит контроль некоторых крупных городов, включая Харьков и Одессу, нейтральный статус и невступление Украины в НАТО, а также передача власти главе государства, утвержденного Москвой.

"Единственная значительная уступка, которую предлагает Россия, заключается в том, что то, что осталось от Украины, может вступить в Евросоюз", — отмечают эксперты.

Как будут достигаться результаты

Россия будет наращивать давление по всей длине украинского фронта с целью истощения боеприпасов и кадровых резервов Вооруженных сил Украины. На этом фоне российские спецслужбы будут пытаться сломить решимость западных союзников продолжать оказывать военную поддержку. Как только военная помощь будет существенно ограничена, российская армия продолжит наступательные операции, после чего на Киев будет оказано давление с целью принудить украинские власти капитулировать. Данный этап является базовым для формирования российских сил и промышленного производства и рассчитан на победу до 2026 года.

"Важно понимать, что российские цели могут расширяться по мере достижения успеха, а учитывая, что Кремль нарушил почти все важные соглашения как с Украиной, так и с НАТО, нет никакой гарантии, что даже если Россия получит от переговоров то, что хотела, она не попытается впоследствии физически оккупировать остальную часть Украины или не будет смелее применять силу в других местах", — подчеркнули авторы материала.

Военный потенциал РФ

Российские военные начали 2023 год с крайне дезорганизованными силами в Украине, насчитывающими около 360 000 личного состава. К моменту контрнаступления Сил обороны Украины их численность возросла до 410 000 человек. Кроме того, после бунта ЧВК "Вагнер" Кремлю удалось разрушить тенденцию создания частных армий и укрепить централизованное управление

Несмотря на потери на поле боя военное командование РФ принимает меры, гарантирующие целостность линии фронта. Подразделения, как правило, могут быть выведены за линию фронта после того, как они понесут потери до 30% (это точка, после которой они считаются неэффективными) и затем восстановлены.

Армия РФ не ведет крупномасштабных наступлений, но командование ставит задачи проводить небольшие тактические атаки, которые, как минимум, наносят Украине стабильные потери и позволяют российским войскам захватывать и удерживать позиции.

Что касается пополнения личного состава, то планы по увеличению российской армии до 1,5 млн человек реализованы не были — в настоящее время вербовщики достигают почти 85 % поставленных целей по набору военнослужащих по контракту для участия в боевых действиях в Украине. Поэтому Кремль считает, что сможет сохранить нынешние темпы сокращения личного состава до 2025 года.

Относительно вооружения эксперты сообщили, что на вооружении армии РФ, которая противостоит ВСУ, состоят:

4780 ствольных артиллерийских орудий, из которых 20% — самоходные;

1130 РСЗО;

2060 танков и 7080 других боевых бронированных машин, в основном состоящих из МТ-ЛБ, БМП и БТР;

290 вертолетов, из которых 110 — боевые;

310 боевых самолетов.

Использования такого арсенала вооружения ограничивается дефицитом 220-мм реактивных и 152-мм артиллерийских боеприпасов. Также несмотря на потери боевая авиация РФ все еще способна выполнять боевые задачи.

"Общая оценка такова: хотя качество российских сил вряд ли возрастет, пока ВСУ смогут поддерживать значительный уровень убыли личного состава, россияне смогут поддерживать стабильный темп атак в течение 2024 года", — резюмируют эксперты.

Промышленный потенциал РФ

"Россия значительно мобилизовала свою оборонную промышленность, увеличив количество рабочих смен и расширив производственные линии на существующих предприятиях, а также вернув в строй ранее законсервированные заводы. Это привело к значительному увеличению объемов производства. Например, Россия поставляет в войска около 1500 танков в год, а также около 3000 боевых бронированных машин различных типов", — утверждают аналитики.

Кроме того, в месяц российский оборонпром может изготовить 6 ракет "Искандер 9М723". Также налажено производство таких ракет, как Х-101.

Однако примерно 80% танков и других боевых бронированных машин не являются новыми, а отремонтированными и модернизированными из российских военных запасов, акцентируют авторы материала. Также сказываются санкционные ограничения, особенно при производстве высокотехнологичных систем, а также при ремонте различной бронетехники.

Но все же самым серьезным ограничением для России является производство боеприпасов. Так для того, чтобы реализовать свое стремление к значительным территориальным захватам в 2025 году, Минобороны РФ оценило потребность промышленности в производстве или поставке примерно 4 миллионов 152-мм и 1,6 миллиона 122-мм артиллерийских снарядов в 2024 году. А ориентировочные показатели возрастут до 1,3 миллиона 152-мм снарядов и 800 тысяч 122-мм снарядов произведенных в 2024 году.

Более того, РФ не сможет значительно увеличить производство в последующие годы, если не будут созданы новые заводы и не будут вложены средства в добычу сырья с задержкой более пяти лет. Одним из решений проблемы дефицита боеприпасов — внешняя помощь, например, Северной Кореи.

Выводы

Если союзники Украины продолжат предоставлять ВСУ достаточное количество боеприпасов и оказывать им поддержку в обучении, что позволит ослабить российские атаки в 2024 году, то Россия вряд ли добьется значительных успехов в 2025 году.

Следовательно, если у России нет перспектив добиться успехов в 2025 году, учитывая ее неспособность повысить качество сил для наступательных операций, то ей будет трудно заставить Киев капитулировать к 2026 году. После же 2026 года проблемы в российском ВПК приведут к снижению общего военного потенциала РФ.

"Принятие подхода, направленного на обеспечение устойчивости Украины до 2025 года, не только подрывает теорию победы Кремля, но и предоставляет достаточно времени для создания рационального процесса мобилизации и подготовки ВСУ, чтобы они могли начать качественно превосходить российские силы, даже если последние продолжат увеличиваться в общей численности", — подытожили аналитики.