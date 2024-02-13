Россия потеряла в Украине больше боевых танков, чем было до войны, — исследование

По данным аналитиков, около 2000 бронетранспортеров и БМП Россия потеряла за последний год.

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По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия потеряла на поле боя в Украине больше основных боевых танков, чем у нее было в боевом составе перед началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Newsweek.

РФ потеряла порядка 1120 танков в прошлом году, сообщил Бастиан Гигерих, генеральный директор лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

Около 2000 бронетранспортеров и БМП Россия потеряла за последний год, отметил он.

"Потери танков с начала полномасштабного вторжения сейчас, вероятно, превышают 3000", — сказал Гигерих.

Он добавил, что танковые потери РФ больше, чем те, которые были у нее к началу наступления в 2022 году.

Вместе с тем, отмечают аналитики, в течение нескольких лет Москва, судя по всему, сможет дополнять свой танковый парк машинами более низкого качества.

В ежегодном отчете "Военный баланс", который считается авторитетным рейтингом вооруженных сил разных стран представители аналитического центра сообщили, что на сегодня у РФ есть порядка 1750 действующих основных боевых танков разных моделей — от устаревших Т-55 до современных Т-90. На хранении находится еще несколько тысяч.

"Москве удалось восполнить потери, но появившиеся транспортные средства в большинстве не новые", — отметил Гигерих.

Что известно про Бастиана Гигериха?

Гигерих занимался исследованиями для Федерального министерства обороны Германии и консультировал IISS по вопросам безопасности. Он автор нескольких книг, посвященных вопроса безопасности и обороны. В Лондонской школе экономики, Университете Потсдама и Касселя он преподавал такие дисциплины, как международные отношения, военные учения и общественное администрирование.

Напомним, что устаревшие Т-54/55 и Т-62 станут основными боевыми танками ВС РФ. Сложности российской военной промышленности во многом связаны с тем, что китайские компании, опасаясь вторичных санкций, не соглашаются на поставки в РФ.

Также сообщалось, что от отчаяния ВС РФ приходится воевать 70-летними танками Т-55.