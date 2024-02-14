Ситуация чрезвычайно сложная: Сырский посетил позиции вблизи Авдеевки и Купянска (фото)

По результатам работы приняли ряд важных решений по усилению боевых возможностей наших воинских частей и предупреждению действий врага, отметил главнокомандующий ВСУ.

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Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустам Умеров посетили позиции ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях. Об этом 14 февраля сообщил в своем телеграм-канале Александр Сырский.

"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов", — проинформировал он.

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Генерал отметил, что на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак ВС РФ. Оккупанты здесь активно применяют авиацию, используют управляемые авиационные бомбы, минометы и артиллерию по украинским позициям.

Он добавил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым они пообщались с комбригами и командирами тактических групп, которые ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях и вместе проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности украинских защитников.

"По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции", — отметил Александр Сырский.

Он отметил, что командование принимает все возможные меры для минимизации потерь и сохранения жизни наших воинов.

Напомним, что по словам аналитиков DeepState, логистика ВСУ в Авдеевке теперь находится под контролем врага. Россияне используют погодные условия для более удачных штурмовых действий.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атакуют Силы обороны на трех участках фронта, а украинским защитникам нечем ответить из-за нехватки боеприпасов.