На Херсонщине оккупант "снял" двоих часовых и застрелил полковника ВС РФ в блиндаже (фото)
Очевидицы утверждают, что дело пытались "замять". В частности, этому способствовал генерал ВС РФ Михаил Теплинский, который обвинил командиров в бездействии и халатности.
На Херсонщине остограмленный оккупант устроил стрельбу на своих позициях. Сначала он "снял" двоих часовых, а дальше пробрался в блиндаж, где спал его командир и застрелил его. Эту историю обнародовал в своем телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"В воинской части 12315, которая находится на Херсонском направлении, пьяный солдат застрелил двоих часовых, после чего пробрался в блиндаж и застрелил там командира и еще нескольких солдат", — говорится в сообщении.
Также в сети обнародовали документ, согласно которому видно, что командующий группировки войск "Днепр" ВС РФ Михаил Теплинский пытался замять этот инцидент. Также из документа стало известно, что застрелили полковника Клюкина С.П.
В ЧП командование РФ обвинило командиров подразделения. Мол, те сами "закрыли глаза" на пьянки солдат и не наказывали их за нарушение дисциплины.
Напомним, что на Запорожском направлении 12 оккупантов оказались в плену "абалденных" бойцов ВСУ. Оккупантов было в разы больше, чем бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что вблизи Белогоровки группу украинских защитников, которые находились в подземном тоннеле, засыпало во время обстрела КАБами . Оккупанты заставляли их сдаться в плен, но украинские защитники отказались.