На Херсонщине оккупант "снял" двоих часовых и застрелил полковника ВС РФ в блиндаже (фото)

Очевидицы утверждают, что дело пытались "замять". В частности, этому способствовал генерал ВС РФ Михаил Теплинский, который обвинил командиров в бездействии и халатности.

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На Херсонщине остограмленный оккупант устроил стрельбу на своих позициях. Сначала он "снял" двоих часовых, а дальше пробрался в блиндаж, где спал его командир и застрелил его. Эту историю обнародовал в своем телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В воинской части 12315, которая находится на Херсонском направлении, пьяный солдат застрелил двоих часовых, после чего пробрался в блиндаж и застрелил там командира и еще нескольких солдат", — говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали документ, согласно которому видно, что командующий группировки войск "Днепр" ВС РФ Михаил Теплинский пытался замять этот инцидент. Также из документа стало известно, что застрелили полковника Клюкина С.П.

Застрелен полковник ВС РФ Клюкин С.П.

В ЧП командование РФ обвинило командиров подразделения. Мол, те сами "закрыли глаза" на пьянки солдат и не наказывали их за нарушение дисциплины.

Напомним, что на Запорожском направлении 12 оккупантов оказались в плену "абалденных" бойцов ВСУ. Оккупантов было в разы больше, чем бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что вблизи Белогоровки группу украинских защитников, которые находились в подземном тоннеле, засыпало во время обстрела КАБами . Оккупанты заставляли их сдаться в плен, но украинские защитники отказались.