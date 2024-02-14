На Херсонщині окупант "зняв" двох вартових і застрелив полковника ЗС РФ у бліндажі (фото)
Очевиці стверджують, що справу намагалися "зам'яти". Зокрема, цьому сприяв генерал ЗС РФ Михайло Теплинський, який звинуватив командирів у бездіяльності і халатності.
На Херсонщині остограмлений окупант влаштував стрілянину на своїх позиціях. Спочатку він "зняв" двох вартових, а далі пробрався в бліндаж, де спав його командир, і застрелив його. Цю історію оприлюднив у своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"У військовій частині 12315, яка перебуває на Херсонському напрямку, п'яний солдат застрелив двох вартових, після чого прокрався в бліндаж і застрелив там командира та ще кількох солдатів", — ідеться в повідомленні.
Також у мережі оприлюднили документ, згідно з яким видно, що командувач угруповання військ "Днепр" ЗС РФ Михайло Теплинський намагався зам'яти цей інцидент. Також із документа стало відомо, що застрелили полковника Клюкіна С.П.
В НП командування РФ звинуватило командирів підрозділу. Мовляв, ті самі заплющили очі на п'янки солдатів і не карали їх за порушення дисципліни.
Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку 12 окупантів опинилися в полоні "абалдєнних" бійців ЗСУ. Окупантів було в рази більше, ніж бійців ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що поблизу Білогорівки групу українських захисників, які перебували в підземному тунелі, засипало під час обстрілу КАБами. Окупанти змушували їх здатися в полон, але українські захисники відмовилися.