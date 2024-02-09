На Луганщині окупант розстріляв товаришів по службі: росЗМІ оприлюднили подробиці (фото)

Російські військовослужбовці, за даними медіа, серед ночі влаштували імпровізоване застілля. Далі щось між собою не поділили і сталася стрілянина.

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На окупованій Луганщині сталася НП. Один з російських загарбників влаштував стрілянину і вбив товаришів по службі. Про це пише російське видання ASTRA.

"У "ЛНР" військовослужбовець під час п'янки розстріляв товаришів по службі з автомата. Двоє загинули, один поранений,", — йдеться в повідомленні.

Подія сталася у районі окупованого села Курячівка Луганської області вночі 7 лютого. В полі було знайдено розстріляних військовослужбовців в/ч 36994 — 33-річного Ріната Халілова і 43-річного Павла Ляшенка. Ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов вижив і його ушпиталили з вогнепальним пораненням грудної клітини.

Павло Ляшенко Рінат Халілов

За словами вцілілого окупанта, вони випивали з товаришами вночі в полі. Під час застілля між ними виникла сварка, і 48-річний військовослужбовець Олександр Стеблін схопився за автомат і розстріляв товаришів по службі.

Нагадаємо, що у місті Лиман боєць НГУ розстріляв двох поліцейських, пенсіонерку та її дочку. Військовослужбовця затримано, розповіли в Державному бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині розстріляли авто заступника мера Нікополя. 58-річний чоловік загинув на місті.