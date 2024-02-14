Европе нужен минимум год, чтобы выполнить заказ на артиллерийские снаряды для Украины

Существует вариант закупать 155-мм снаряды у третьих стран, отмечает канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм. Однако из-за отношений с Россией, они неохотно идут на такие сделки.

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Европейские производители боеприпасов наращивают производство, тем не менее заказы по снарядам для Украины по-прежнему выполняются в течение года и дольше. Об этом рассказал канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм, передает Defense One.

"Если мы заключим контракт сегодня, то на поставку 155-миллиметровых снарядов уйдет от 12 до 18 месяцев. Через год мы получим то, что заказали сегодня", — заявил он.

В условиях дефицита 155-мм артиллерийских боеприпасов, Европейский союз, конечно может закупать их за пределами ЕС, например, в Пакистане, Индии и Южной Корее, продолжил Салм. Однако делать это сложно, поскольку существуют препятствия в плане готовности третьих стран продавать такие боеприпасы

"Я предполагаю, что многое из этого связано с международными отношениями с Россией", — сказал эстонский канцлер.

В заключение он подчеркнул, что одной из главных проблем в насыщении украинской армии 155-мм боеприпасами — это недостаточное финансирование. Так средняя стоимость 155-мм снаряда составляет около 5000 долларов. Американский фугасный снаряд M795, самый простой тип 155-мм снаряда, стоит около 3000 долларов, по словам представителя армии.

"Общий знаменатель всех решений — больше денег. Денег для Украины должно быть больше", — подытожил Салм.

Напомним, шведское управление оборонной техники 14 января объявило о подписании контракта с компанией Nammo, предусматривающего увеличение производства и поставок артиллерийских боеприпасов для Украины калибра 155-мм. Кроме расширения производства планируется и сократить сроки поставок продукции.