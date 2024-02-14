"Меняет правила игры": генерал США в восторге от нового истребителя F-15EX Eagle II

Генерал-лейтенант Майкл Лох говорит, что Eagle II — это универсальная платформа, на которую можно интегрировать почти любое оружие или сенсоры.

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Национальная гвардия Воздушных сил США получила первые истребители F-15EX Eagle II. Военные уже заявили, что они бы хотели больше таких самолетов. Об этом сообщает The War Zone.

Директор Воздушной национальной гвардии генерал-лейтенант Майкл А. Лох (Michael A. Loh) заявил, что они бы хотели получить больше истребителей Eagle II, чем запланированные 104 самолета. По словам офицера, самолет одновременно является как платформой для защиты США, так и платформой для проекции силы.

Генерал-лейтенант Майкл А. Лох Фото: US Air Force

"На самом деле он намного лучше F-15E. Открытая архитектура системы миссии, отдельный компьютер от OFP, компьютера оперативной полетной программы, то есть компьютера, который управляет ею, а также оптоволокно, которое проходит через него. Итак, высокоскоростная передача данных, высокоскоростное оптоволокно, открытая архитектура системной миссии. Мы можем установить там нашу собственную операционную систему. Мы можем интегрировать оружие, сенсоры — все, что вы можете себе представить, мы можем быстро интегрировать. ... Это меняет правила игры, когда вы думаете о современной войне", — объясняет генерал-лейтенант Майкл А. Лох.

Важно

Истребитель F-15EX – разработан для ударов по наземным целям

Кроме этого модернизированный истребитель является носителем крупногабаритного оружия, например, крылатой ракеты JASSM-ER. Благодаря большим бакам, истребитель способен лететь на большие расстояния, чем F-15C. Таким образом будет завоевываться преимущество в воздухе на большем расстоянии, что важно в будущих конфликтах.

Поэтому директор Майкл А. Лох надеется, что США приобретут больше Eagle II. Истребитель может найти свою нишу, потому что F-35 имеет проблемы с обновлением и высокий спрос в мире, а F-15EX мог бы заменить самолеты, которые уже устарели. Также Eagle II уже имеет первый иностранный заказ из Индонезии. Уже в ближайшее время обновленные истребители будут получать оперативные подразделения.

F-15EX Eagle II запускает ракету AIM-120D во время испытаний, 25 января 2022 года Фото: US Air Force

Напомним, 21 декабря армия США получила вторую партию истребителей F-15EX. Boeing поставляет все больше самолетов после проблем с производством.

9 ноября СМИ писали, что истребитель F-15EX обойдется армии США дороже самолета F-35.