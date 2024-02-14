"Змінює правила гри": армія США в захваті від нового винищувача F-15EX Eagle II

Генерал-лейтенант Майкл Лох каже, що Eagle II — це універсальна платформа, на яку можна інтегрувати майже будь-яку зброю чи сенсори.

Related video

Національна гвардія Повітряних сил США отримала перші винищувачі F-15EX Eagle II. Військові вже заявили, що вони б хотіли більше таких літаків. Про це повідомляє The War Zone.

Директор Повітряної національної гвардії генерал-лейтенант Майкл А. Лох (Michael A. Loh) заявив, що вони б хотіли отримати більше винищувачів Eagle II, ніж заплановані 104 літаки. За словами офіцера, літак одночасно є платформою для захисту США, так і платформою для проєкції сили.

Генерал-лейтенант Майкл А. Лох Фото: US Air Force

"Насправді він набагато кращий за F-15E. Відкрита архітектура системи місій, окремий комп'ютер від OFP, комп'ютера оперативної польотної програми, тобто комп'ютера, який керує нею, а також оптоволокно, яке проходить через нього. Отже, високошвидкісна передача даних, високошвидкісне оптоволокно, відкрита архітектура системної місії. Ми можемо встановити там нашу власну операційну систему. Ми можемо інтегрувати зброю, сенсори — все, що ви можете собі уявити, ми можемо швидко інтегрувати. … Це змінює правила гри, коли ви думаєте про сучасну війну", — пояснює генерал-лейтенант Майкл А. Лох.

Важливо

Винищувач F-15EX — розроблений для ударів по наземних цілях

Окрім цього модернізований винищувач є носієм великогабаритної зброї, наприклад, крилатої ракети JASSM-ER. Завдяки більшим бакам, винищувач здатний летіти на більші відстані, ніж F-15C. Таким чином буде завойовуватись перевага в повітрі на більшій відстані, що важливо у майбутніх конфліктах.

Відтак директор Майкл А. Лох сподівається, що США придбають більше Eagle II. Винищувач може знайти свою нішу, бо F-35 має проблеми з оновленням і великий попит в світі, а F-15EX міг би замінити літаки, що вже застарілі. Також Eagle II вже має перше іноземне замовлення з Індонезії. Вже найближчим часом оновлені винищувачі будуть отримувати оперативні підрозділи.

F-15EX Eagle II запускає ракету AIM-120D під час випробувань, 25 січня 2022 року Фото: US Air Force

Нагадаємо, 21 грудня армія США отримала другу партію винищувачів F-15EX. Boeing постачає все більше літаків після проблем з виробництвом.

9 листопада ЗМІ писали, що винищувач F-15EX обійдеться армії США дорожче за літак F-35.