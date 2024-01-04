Винищувач F-15EX — розроблений для ударів по наземних цілях

США десятиліттями оснащували своїх ізраїльських союзників передовими технологіями, включно з винищувачами F-15, F-16 і F-35. Але ще ніколи — F-15EX. І ось Міністерство оборони Ізраїлю офіційно запросило у США 25 винищувачів F-15EX.

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Ізраїльтянам, як і раніше, потрібен винищувач F-15EX. У січні цього року Міністерство оборони Ізраїлю офіційно запросило у США 25 винищувачів F-15EX, проте джерела стверджують, що Ізраїль мав намір придбати до 50 машин.

Фокус переклав статтю Гаррісона Касса про те, чому Ізраїль хоче отримати новітній винищувач від компанії Boeing.

"Офіційний лист-запит (LOR) на винищувачі було направлено ізраїльським урядом уряду США, — повідомили Breaking Defense кілька місяців тому. – Лист-запит — це перший крок у процесі іноземного військового продажу, після якого обговорюються деталі кількості та ціни".

Ізраїлю доведеться почекати до п'яти років, перш ніж почнуться поставки F-15EX Фото: US Air Force

Це не перша купівля Ізраїлем американської військової техніки; американці десятиліттями оснащували своїх ізраїльських союзників передовими технологіями, включно з F-15, F-16 і F-35. Але ще ніколи – F-15EX.

Якщо угода відбудеться, Ізраїлю доведеться почекати до п'яти років, перш ніж почнуться поставки F-15EX (найімовірніше, у 2028 році). Але ізраїльтяни можуть спонукати американців до прискорення термінів.

Що відомо про винищувач F-15 EX

Згідно із заявою компанії Boeing, "F-15EX – це заміна F-15C із найкращими у своєму класі корисним навантаженням, дальністю польоту і швидкістю. Розроблений з метою надання цінної інформації для ВПС США, F-15EX стане основним винищувачем відомства – не лише сьогодні, а й протягом наступних кількох десятиліть".

Очевидно, що опис Boeing – це всього лише розпливчасті фрази компанії, покликані радше рекламувати, ніж інформувати. Але показовим є твердження, що F-15EX буде актуальним ще кілька десятиліть. Літак F-15 перебуває на озброєнні вже майже півстоліття. Так, Boeing припускає, що F-15 – це платформа, розрахована на сто з гаком років. Той факт, що ізраїльтяни хочуть зробити велику закупівлю F-15EX, підтверджує: планер буде актуальним ще довгий час.

Boeing припускає, що F-15 — це платформа, розрахована на сто з гаком років Фото: US Air Force

F-15EX був розроблений на основі F-15E Strike Eagle. Варіант EX, як і варіант E, заявлений як всепогодний багатоцільовий ударний винищувач. Варіант E відрізнявся серед варіантів F-15 тим, що E був розроблений для наземних атак, відходячи від початкового призначення F-15: забезпечення переваги в повітрі. Відомо, що F-15 був "створений для повітря", тобто винищувач не мав можливості атакувати наземні цілі. Спочатку F-15 призначався виключно для ураження цілей у повітрі за допомогою маневрування в повітряному бою (ACM), більш відомого як доґфайтинг.

Але у варіанті E планер F-15 був адаптований для забезпечення можливості нанесення ударів по наземних цілях. Модифікація виявилася успішною, і варіант EX розвинув цей успіх.

Технічні характеристики винищувача F-15EX

Екіпаж F-15EX складатиметься з однієї або двох осіб (льотчик і, можливо, офіцер із систем озброєння на задньому сидінні). Максимальна злітна маса літака становить 36,7 тонн, а як силова установка використовуються 2 турбовентиляторні двигуни General Electric F110-GE-129 з форсажем і сухою тягою 7,78 тонн кожен (13,3 тонн тяги з форсажем).

Двигун General Electric F110-GE-129

Літак здатний розвивати максимальну швидкість 2655 км на годину, або 2,5 Маха. Бойовий радіус дії становить 687 морських миль. Робоча висота сягатиме 18288 метрів. А завдяки великим і потужним турбовентиляторним двигунам F-15EX зможе набирати висоту зі швидкістю 250 метрів на секунду. Планер літака розрахований на перевантаження +9 G.

Загалом, ізраїльтяни отримають надзвичайно потужний і досконалий літак.

Про автора

Гаррісон Касс – оглядач тем оборони з більш ніж 1000 опублікованих статей. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон вступив на службу у ВПС США як льотчик-стажист, але його звільнили за станом здоров'я. Гаррісон отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора права в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Слухає гурт Dokken.