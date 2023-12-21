Повітряні сили США отримали другу партію винищувачів F-15EX

Після низки проблем з виробництвом Boeing постачає все більше літаків для американської армії.

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Американська оборонна компанія Boeing передала Повітряним силам США ще два винищувачі F-15EX Eagle II. Про це повідомляє The War Zone.

Після проблем з виробництвом літака, Повітряні сили отримали чергову партію винищувачів F-15EX Eagle II. Представник компанії підтвердив постачання ще третього та четвертого літака F-15EX у Повітряні сили. Льотчики вже провели контрольні польоти на винищувачах перш ніж їх ввести в стрій.

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При цьому особливістю літака є те, що він є першим з системою радіоелектронної боротьби AN/ALQ-250 Eagle Passive Warning Survivability System (EPAWSS). Наразі американська армія має 4 винищувачі Eagle II й всі вони є частиною випробувальної групи, до якої до кінця року доєднаються ще два літаки. Наразі вони будуються й увійдуть до складу 142-го винищувального крила Нацгвардії Орегону на початку 2024 року. Саме він стане першим оперативним підрозділом на F-15EX.

Виробництво F-15EX Eagle II

Наразі Повітряні сили США планують закупити усього 104 винищувачі F-15 EX Eagle II. Окремо зауважується, що літаки йдуть із затримкою майже на рік, бо Boeing мав виробничі проблеми.

Повітряні сили США для досягнення повної оперативної спроможності мають отримати 44 літаки разом з обладнанням. Планується, що цього вдасться досягти у вересні 2026 року. Головна роль літака буде забезпечування протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 9 листопада винищувач F-15EX обійдеться армії США дорожче за літак F-35.

3 листопада в Ізраїлі вперше застосували F-35 для перехоплення крилатої ракети.