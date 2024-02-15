"Мы предупреждаем": Польша поднимала военные самолеты из-за ракетной атаки РФ по Украине

По данным польского командования, были активированы "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".

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В ответ на активность стратегической авиации Российской Федерации, которая наносила ракетные удары по Украине, Вооруженные силы Польши подняли в воздух военные самолеты. Информация об этом опубликована в соцсети X (ранее Twitter) в аккаунте оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Командование отметило, что были активированы "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", и велись наблюдения за обстановкой.

"Мы предупреждаем, что польские и союзные самолеты активизировались, что может быть связано с повышением уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении польского командования.

Обстрел Украины 15 февраля

Напомним, утром 15 февраля российские военные запустили ракеты разных типов по мирным городам Украины. Во время атаки на Киев противник направил ракеты разных типов, которые заходили в город с нескольких сторон. Все ракеты над столицей удалось перехватить средствами ПВО.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 26 ракет. Взрывы прозвучали в Киеве и регионе, а также в Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Силы и средства ПВО перехватили 13 ракет.