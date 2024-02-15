Хороших решений не остается: в Раде рассказали, где возьмут деньги на мобилизацию 500 тысяч

По словам нардепа Даниила Гетманцева, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, поэтому у правительства остаются только сложные варианты финансирования армии.

Related video

Для мобилизации 400-500 тысяч солдат необходимо найти сумму в размере 720 миллиардов гривен. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гетманцев подчеркнул различие между двумя обсуждаемыми цифрами: первая связана с мобилизацией дополнительно как минимум 0,5% ВВП в госбюджет-2024, что составляет примерно 37,3 миллиарда гривен. Этот параметр предусмотрен в обновленном Меморандуме с МВФ и призван усилить способности финансирования расходов и обеспечить устойчивость государственных финансов.

Вторая цифра — 720 миллиардов гривен — представляет собой приблизительные расходы на мобилизацию в ранее озвученных параметрах. Это сумма, которая требует дополнительных расчетов, поскольку точные масштабы мобилизации пока не известны.

"Это огромные деньги. И где их взять — это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Бесспорно, мы ждем финальные оценки и предложения Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета. Здесь надо понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, — хороших и "популярных" решений у правительства не остается. Есть только сложные", — резюмировал нардеп.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.

9 февраля сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.