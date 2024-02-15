После ударов ВСУ по Крыму: у России возникли проблемы с "Калибрами", — Игнат

С 1 января оккупанты выпустили всего 8 "Калибров". В Воздушных силах предполагают, что после успешных ударов ВСУ российские оккупанты имеют трудности с логистикой этого типа ракет.

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Вооруженные силы РФ имеют проблемы с крылатыми ракетами "Калибр". Вероятно, это может быть связано с успешными ударами украинских воинов по временно оккупированному Крыму. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Есть проблемы с "Калибрами", это очевидно. Это уже все замечают, что очень мало они используют именно этих ракет. Есть определенные проблемы с логистикой", — сказал Игнат.

Этот тип ракет перевозили с основной базы россиян в Севастополе. В Воздушных силах предполагают, что после успешных ударов ВСУ враг был вынужден заряжать "Калибры" в другом месте.

"Они были оттеснены нашими Силами обороны. Черноморский флот России отошел дальше к базе Новороссийска. Возможно другие технические проблемы, это и изготовление, и платформы которые их запускают", — пояснил Игнат.

Во время утреннего массированного обстрела 15 февраля Россия применила две крылатые ракеты "Калибр". Обе уничтожила противовоздушная оборона Украины. Это лишь третий случай использования врагом этого типа ракет с начала 2024 года. По три "Калибра" с моря Россия запускала 2 января и 7 февраля.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что во время российской атаки 15 февраля в Черном море дежурил "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами". По меньшей мере половина ракет из его залпа еще готова к применению.

В Воздушных силах попросили украинцев не игнорировать воздушные тревоги особенно 15 февраля. Эти опасения объясняют возможной местью оккупантов за потерю БДК "Цезарь Куников", который затонул в среду, 14 февраля.