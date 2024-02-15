Після ударів ЗСУ по Криму: в Росії виникли проблеми з "калібрами", — Ігнат

Із 1 січня окупанти випустили всього 8 "калібрів". У Повітряних силах припускають, що після успішних ударів ЗСУ російські окупанти мають труднощі з логістикою цього типу ракет.

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Збройні сили РФ мають проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Імовірно, це може бути пов'язано з успішними ударами українських воїнів по тимчасово окупованому Криму. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Є проблеми з "калібрами", це очевидно. Це вже всі зауважують, що дуже мало вони використовують саме цих ракет. Є певні проблеми з логістикою", — сказав Ігнат.

Цей тип ракет перевозили з основної бази росіян у Севастополі. У Повітряних силах припускають, що після успішних ударів ЗСУ ворог був змушений заряджати "калібри" деінде.

"Вони були відтіснені нашими Силами оборони. Чорноморський флот Росії відійшов далі до бази Новоросійська. Можливо, інші технічні проблеми, це і виготовлення, і платформи, які їх запускають", — пояснив Ігнат.

Під час ранкового масованого обстрілу 15 лютого Росія застосувала дві крилаті ракети "Калібр". Обидві знищила протиповітряна оборона України. Це лише третій випадок використання ворогом цього типу ракет від початку 2024 року. По три "калібри" з моря Росія запускала 2 січня та 7 лютого.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що під час російської атаки 15 лютого в Чорному морі чергував "Адмирал Макаров", споряджений "калібрами". Щонайменше половина ракет із його залпу ще готова до застосування.

У Повітряних силах попросили українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо 15 лютого. Ці побоювання пояснюють можливою помстою окупантів за втрату ВДК "Цезарь Куников", який затонув у середу, 14 лютого.