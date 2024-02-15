"Це не зменшує небезпеки": Гуменюк попередила про загрозу повторного обстрілу (відео)

Під час ракетної атаки у Чорному морі чергував "Адмірал Макаров", споряджений "Калібрами". Щонайменше половина ракет з його залпу ще готова до застосування.

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У ЗСУ не виключають, що РФ може повторити ракетний обстріл України. У Чорному морі чергує носій ракет — фрегат "Адмірал Макаров". Про це в ефірі телемарафону 15 лютого повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

З її слів, після ранкової атаки в акваторії залишається на чергуванні російське судно "Адмірал Макаров". За даними ЗСУ, ворожий фрегат споряджений ракетами.

Речниця пояснила, що ЗС РФ могли випустити до половини залпу "Калібрів". Однак частина ракет ще залишається на фрегаті та готова до застосування.

"Пам'ятаємо про те, що це не зменшує небезпеки. Тому що готові споряджені ракети на ньому є. Він на чергуванні. Абсолютно не виключене навіть повторення ракетного удару", — заявила Гуменюк.

Військова зазначила, що була інформація про пуски "Калібрів" з Чорного моря. У цей час там чергував ракетоносій "Адмірал Макаров". Як пояснила речниця ОК "Південь", його спорядження сягає 8 ракет типу "Калібр".

"Якщо вираховувати, що чотири "Калібри" було застосовано з восьми, які несе на собі "Адмірал Макаров", то половина на ньому лишилась. Чотири ракети щонайменше він може ще застосувати повторно", — додала Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про загрозу ракетного обстрілу — з 0:55)

Нагадаємо, о 1:47 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ вилетіли кілька бомбардувальників Ту-95МС. Вже о 4:46 з’явилась інформація про перші пуски ракет — з півдня. Запущені з літаків ракети зайшли у повітряний простір о 5:33. Під "тривогою" були усі регіони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські окупанти запустили 26 ракет різних типів. Повідомляється, що "Калібрів" було запущено дві одиниці, і обидві збила ППО.