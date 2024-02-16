Хватило бы на бригаду: более 800 призывников не взяли в британскую армии из-за татуировок

По статистике, еще 400 новобранцам запретили посещать центр подготовки из-за пирсинга. С 2018 года отказались в общей сложности от 126 000 претендентов.

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Более 800 потенциальных новобранцев не приняли в армейские ряды Великобритании из-за татуировок. Хотя в стране наблюдается недобор армейского персонала. Об этом сообщает The Sun.

Еще 400 новобранцам запретили посещать центр подготовки из-за пирсинга — количества отчисленных было бы достаточно, чтобы составить бригаду.

Десять лет назад в британской армии смягчили правила и разрешили татуировки на шее и руках, но бодиарт на голове и лице все еще "неприемлем".

Татуировки, изображающие "половой акт, насилие или наркотики", также запрещены, это же касается и пирсинга, который "меняет внешний облик.

С 2018 года в Великобритании не хватает 12 000 военнослужащих. Вместе с тем с тех пор пришлось отказаться от 126 000 человек.

Согласно данным, опубликованным в соответствии с законодательством о свободе информации, основная причина, по которой новобранцы не прошли отбор, — медицинская. Таких 70 000.

Еще 23 000 претендентов сообщили, что "вакансий нет", несмотря на то, что все три вида Вооруженных Сил Великобритании теряют личный состав быстрее, чем привлекают новый.

"Мы теряем личный состав. Через несколько лет последствиями станут проблемы в операциях", — заявил бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа.

Руководитель рекрутинговой фирмы Capita призывал армию ослабить строгие медицинские правила, которые не позволяют людям пополнить армейские ряды.

По его словам, следуя нынешним ограничениям относительно измерения индекса массы тела, большинство регбистов из сборной Англии не прошли бы отбор. В соответствии с устаревшей системой, они бы считались "страдающими ожирением".

Напомним, что законодательство Украины не позволяет бронировать ФОПов. В свою очередь, Минобороны против гиг-контрактов, а компаниям, которые считаются резидентами Дія.City, проще получить статус критического предприятия.

Также сообщалось, что офицер ВСУ рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине. По словам Майора ВСУ Егора Чечеринды, необходимо по 10 тысяч от каждого региона.