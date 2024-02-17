"Не благодарите": в ВСУ потроллили россиян из-за 3 сбитых самолетов и посоветовали, где искать "братьев" (фото)

В Воздушных силах ВСУ уже установили, где искать сбитых пилотов РФ, а вот сами россияне их не могут найти. Командующий Воздушных Сил Николай Олещук подсказал оккупантам специальную поисково-спасательную систему.

Related video

Утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил ВСУ сбили сразу три вражеских самолета. Оккупанты сообщили, что продолжаются поиски пилотов. Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук порекомендовал россиянам, какой программой можно воспользоваться для поиска сбитых летчиков.

Так, украинские защитники на восточном направлении уничтожили сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

"Напомню, есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система — Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. На фото — сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) — ищите "братьев" в этих районах. Не благодарите", — написал Олещук.

Согласно точкам, которые предоставил Олещук, летчики РФ находятся в районе Благодатного в Бахмутском районе, Дьяково — на Луганщине и Лысогорки на территории РФ.

Напомним, что 23 января на севере страны мобильные огневые группы уничтожили одну из вражеских ракет с помощью пулемета "Браунинг".

14 января 2024 года стало известно об уничтожении самолета дальней радиолокационной разведки А-50 РФ над Каспийским морем. Украинские военные достали ракетами до цели, которая находилась в 160 км от линии фронта.