Водили со связанными руками детей: СМИ обнародовали видео с фотоаппарата оккупантов (видео)

Оккупанты зашли в Новую Басань, которая расположена в 80 км от Киева, в первые дни полномасштабного вторжения. Здесь они разместили более 1000 танков и жили в домах местных жителей. Они запугивали жителей и брали в плен мужчин.

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Украинские разведчики на Черниговщине во время оккупации РФ нашли заброшенную БМП россиян, в которой были награбленные у украинцев вещи. Среди них был ворованный фотоаппарат с фотографиями и видео, которые успели наделать военные РФ. Благодаря ему удалось установить личности захватчиков, которые совершали зверства и предателей среди местных. Эту историю рассказывает "Следствие Инфо".

Так, к журналистам обратился боец Сил обороны — разведчик с позывным "Град", который сообщил, что нашел у оккупантов фотоаппарат и захотел вернуть его владельцам, но не нашел, поэтому попросил у них о помощи.

Журналисты разыскали владельцев — ими оказалась семья из Новой Басани на Черниговщине, которая во время оккупации выехала, а само село находилось в оккупации 33 дня.

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Журналисты также нашли военного РФ, который делал фото — Александра Гарностаева и перезвонили ему и пообщались. Тот признал, что фотоаппарат был не их, но не согласился с тем, что они его украли.

Оккупанты зашли в Новую Басань, которая расположена в 80 км от Киева, в первые дни полномасштабного вторжения. Здесь они разместили более 1000 танков и жили в домах местных жителей. Они запугивали жителей и брали в плен мужчин. На фотоаппарате есть видео, как они ведут по селу колонну пленных с завязанными глазами и руками, среди которых есть дети и подростки.

30 марта украинские разведчики освободили село, а местные жители встречали освободителей со слезами.

Владелица фотоаппарата Оксана Устяновская работает техработницей в местной школе. До 20 марта 2022 года она с сыном оставались под оккупацией. Говорит, что после того, как оккупанты пожили в ее доме, убирала почти неделю. Они украли бинокль, одежду и даже трусы сына.

Местные признаются, что оккупанты запрещали им передвигаться и угрожали оружием.

"Задержали. Связали. 4 выстрела возле виска пускали. Непонятная была ситуация, это стреляют в тебя или товарища. Так провели этих 12 человек через такую психологическую атаку. Слава Богу все ребята нормально, спокойно выдержали", — рассказывает заместитель председателя Новобасанской общины Виталий Мозговой.

4-х россиян на фото идентифицировали. Они из части в Мурманской области. Среди них Иван Иванов, Минигечев Владимир, Гарнастаев Александр, Нурлыбек Байганин.

Напомним, что как FPV и пехота РФ наступают на Часов Яр, где еще остаются гражданские . Российские дроны постоянно кружат над городом. Иногда они намеренно попадают в волонтерские авто, которые доставляют гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что в приграничных с Россией Черниговской и Сумской областях участились мероприятия вражеских ДРГ. Они "охотятся", как на военных Сил обороны, так и на гражданское население.