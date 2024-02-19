По словам китайского ультранационалистического обозревателя Ху Цзиня, поддержка Запада выглядит ненадежной, что ослабило доверие и долгосрочные ожидания Киева и, в свою очередь, повысило моральный дух в РФ.

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После вывода украинских войск из Авдеевки ультранационалистический обозреватель в Китае Ху Цзинь назвал Запад "ненадежным". Об этом пишет Newsweek.

"Поддержка Запада стала ненадежной, и это впечатление постепенно распространилось на общее положение, в котором находится война в Украине, что ослабило доверие и долгосрочные ожидания Киева и повысило моральный дух России", — заявил Ху Цзинь, бывший главный редактор китайского издания Global Times.

По его словам не исключено, что западная поддержка Украины в конечном итоге и вовсе остановится.

Ху Цзинь

"Украинская война достигнет своей двухлетней отметки 24 февраля, и она стала типичной войной на истощение, когда ресурсы и решимость всего Запада направлены против России", — добавил Ху.

Он также отметил, что отступление Сил обороны Украины из Авдеевки произошло после того, как Республиканская партия в Конгрессе воспрепятствовала просьбе Джо Байдена одобрить законопроект об иностранной помощи.

Говоря о потенциальных последствиях, он также отметил, эти события скажутся на долгосрочной поддержке Украины Западом. По его словам, если война будет продолжаться таким образом, а Россия сохранит свои боевые возможности и внутреннюю стабильность, терпение Запада относительно поддержки Украины ослабнет, на что и надеется Кремль.

Позиция Пекина по Украине была освещена министром иностранных дел Китая Ван И на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван подчеркнул приверженность Китая содействию мирному урегулированию, сказав, что Китай проделал большую конструктивную работу.

Напомним, что в начале февраля сообщалось, что Китай ищет поддержки у США из-за сближения РФ с Северной Кореей.

Также сообщалось, что возможный преемник Путина предупредил соседние страны о хаосе.