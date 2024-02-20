"Ваши мамы будут плакать": бабушки Путина организовались в кибер-отряды и угрожают США (видео)

Пенсионерки угрожают, что их отряд может за 1 минуту положить всю банковскую систему США, а если кто-то ослушается, то его заспамят в WhatsApp листовками.

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"Тяжелая артиллерия Путина" — российские пенсионерки записали очередное видео. На этот раз они самоорганизовались в кибер-отряды и угрожают всем хакерским сообществам мира. Видео выложили в сети.

В кадре бабушки в костюмах хахеров выстроились перед камерой и принялись угрожать миру.

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"Кибер-отряды Путина и это официальное обращение ко всем мировым хакерским синдикатам. Особенно к пиндосовским (американским — ред.). Даже не пытайтесь вмешиваться в выборы президента России. Иначе мы вам устроим, и ваши мамки будут плакать. И это — не сказки", — сказали представительницы кибер-войск Путина.

Они отметили, что их отряд может за 1 минуту положить всю банковскую систему США. А кое-кто Петровна быстро все "подфиксит" в случае постороннего вмешательства.

"Мы за честные выборы. Если кто-то ослушается, мы заспамим тебя в WhatsApp листовками", — угрожают пенсионерки.

Напомним, что в РФ сняли с выборов Бориса Надеждина, который считался единственным "антивоенным" кандидатом. ЦИК признала недействительными 9147 подписей в его поддержку.

Ранее сообщалось, что в России выборы президента 2024 года будут проводиться в течение трех дней, в соответствии с решением Центризбиркома.