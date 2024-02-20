Для дискретизации командования ВСУ: РФ продвигает фейковые страницы Сырского в соцсетях, — ЦПД

По данным Центра противодействия дезинформации, ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

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Россия активно распространяет фальшивые аккаунты в социальных сетях, якобы принадлежащие главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому, с целью дискредитации его авторитета. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

По данным источника, украинские правоохранительные органы смогли обнаружить масштабную дезинформационную кампанию Кремля, которая направлена на дискредитацию нового главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих", — говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили, что для распространения пропаганды и фейков про командование ВСУ РФ использует такие социальные сети Facebook, Instagram, X и Telegram.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский еще до назначения на новую должность дал интервью, в ходе которого сообщил о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте.