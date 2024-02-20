ВС РФ применяют на фронте управляемые мины "Смельчак" с лазерным лучом, — эксперт (видео)

Полковник запаса Роман Свитан заявил, что ранее ВС РФ использовали такие мины в боях за Мариуполь в 2022 года, а также во время битвы за Бахмут в начале 2023 года.

Related video

Российские оккупанты снова начали применять управляемые мины "Смельчак" из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов. Об этом "24 каналу" сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Сообщается, что ранее ВС РФ использовали такие мины в боях за Мариуполь в 2022 года, а также во время битвы за Бахмут в начале 2023 года. "Смельчак" предназначены для применения из самоходных минометов "Тюльпан". Они были приняты на вооружение еще советской армией в 1983 году.

"Они не совсем удобны для россиян и вообще ни для кого. Мина имеет лазерный луч с дальностью подсветки до 7 километров. Нужна прямая видимость, чтобы она смогла прицелиться на объект. Малый КПД, поэтому его перестали применять", – рассказал Свитан.

По его совам, у российских войск такой же снарядный голод, как у украинских военных.

Он отметил, что россияне используют мины 240 мм калибра, однако по дальности они не отличаются от 120 мм модели. Управляемые авиабомбы (или КАБ) могут нести куда большую угрозу. У них боевая часть около 500 килограммов.

"Мина "Смельчак" и рядом не стояла с КАБами ФАБ-500", – заявил Роман Свитан.

Роман Свитан о минах "Смельчак" (смотреть с 10 минуты0

Напомним, в 3-й ОШБр назвали основное направление наступления ВС РФ после Авдеевки. Украинские военные после отхода из Авдеевки Донецкой области заняли определенные рубежи обороны. Сейчас происходят интенсивные бои, однако не такие "жестокие", как были в городе, отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.