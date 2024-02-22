СМИ идентифицировали более 60 бойцов РФ, которых ликвидировали на полигоне под Волновахой (фото)

Военнослужащий 36-й мотострелковой бригады из Забайкалья подтвердил ликвидацию своих побратимов и заявил о многих раненых. Украинская сторона пока не комментировала удар по российскому полигону на временно оккупированной Донетчине.

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По меньшей мере 68 российских военных погибли в результате вероятного удара ВСУ по полигону в селе Трудовское на временно оккупированной территории Донецкой области 20 февраля. Издание "Важные истории" верифицировало погибших.

В опубликованном списке имена 65 бойцов 36-й мотострелковой бригады из Забайкалья, еще троих опознать не удалось. Издание утверждает, что достоверность списка подтвердил военнослужащий этой части. По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

Список погибших российских военных Фото: Важные истории

Погибшие были в сети в день атаки 20 февраля. В их аккаунтах начинают появляться комментарии с соболезнованиями. Например, на странице Александра Рустамова написали: "Царство небесное, Сашенька!", "Люблю тебя, папочка, мягких облачков". В январе 2024 года он собирал деньги от имени бойцов 36-й бригады на "оборудование для быстрой эффективной борьбы с воздушными целями националистов".

погибший Александр Рустамов Фото: Важные истории

Кроме того, "Важные истории" приводят сообщение Алексея Михалева, который называет себя заместителем командира батальона специального назначения Восточного военного округа.

"Вечная память братики, 20.02.2024, эта дата навсегда в моем сердце", — написал захватчик.

Фото: Важные истории

По данным издания, о большом количестве раненых и погибших сообщают и в волонтерских чатах.

Губернатор Забайкалья ранее заявил, что информация о гибели военных "недостоверна и преувеличена".

Напомним, 20 февраля СМИ писали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому количеству российских солдат во время построения возле населенного пункта Трудовское Донецкой области. Генштаб Украины официально пока не подтвердил эту информацию.

21 февраля российские военные в соцсетях сообщали, что Силы обороны Украины ударили по полигону в Херсонской области. Количество погибших достигло почти сотни человек.