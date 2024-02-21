Ждали генерала: ВСУ с помощью HIMARS ударили по солдатам РФ во время построения, — СМИ

Российские военкоры сообщают, что две или три реактивные ракеты с GPS-наведением поразили скопление живой силы ВС РФ возле населенного пункта Трудовское Донецкой области

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому числу российских солдат, когда те выстроились в парадном порядке в ожидании генерала и других армейских чиновников. Об этом пишет издание Kyiv Post.

Сообщается, что российские военкоры начали распространять информацию о том, что две или три реактивные ракеты с GPS-наведением поразили скопление живой силы ВС РФ возле населенного пункта Трудовское Донецкой области. Удар произошел утром 20 февраля. Солдаты выстроились в ожидании Торжественного осмотра генерал-майора Олега Моисеева, офицера командующего 29-й армии РФ.

В материале говорится, что в результате удара сильно пострадали два подразделения – 4-я и 6-я роты. Каждая из них обычно насчитывает от 80 до 120 солдат. Военкоры сообщают, что погибли от 60 до 67 военнослужащих ВС РФ, а, по неподтвержденным данным, по меньшей мере 300 россиян получили ранения Также среди погибших могут быть военнослужащие 36 бригады ВС РФ.

Журналисты отметили, что в Генштабе ВСУ не прокомментировали слухи об этом ударе. Также никакой реакции от Кремля пока не было.

Напомним, что в ГУР рассказали о страхах россиян и усилении группировки войск РФ в приграничье с Украиной. На территорию Белгородской области, как сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, российские захватчики отправили три батальона из оккупированного Мариуполя.

Также в ВСУ показали, как готовят оборону против ВС РФ. Военные инженеры работают без отдыха, срочно возводя оборонительные укрепления. Для этого посреди поля роют траншеи, которые укрепляют бревнами и деревянными брусьями.