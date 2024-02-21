Чекали генерала: ЗСУ за допомогою HIMARS вдарили по солдатах РФ під час шикування, — ЗМІ

Російські військкори повідомляють, що дві або три реактивні ракети з GPS-наведенням уразили скупчення живої сили ЗС РФ біля населеного пункту Трудівське Донецької області.

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Збройні сили України завдали удару по великій кількості російських солдатів, коли ті вишикувалися в парадному порядку в очікуванні генерала та інших армійських чиновників. Про це пише видання Kyiv Post.

Повідомляється, що російські військкори почали поширювати інформацію про те, що дві або три реактивні ракети з GPS-наведенням уразили скупчення живої сили ЗС РФ біля населеного пункту Трудівське Донецької області. Удар стався вранці 20 лютого. Солдати вишикувалися в очікуванні Урочистого огляду генерал-майора Олега Моїсеєва, офіцера командувача 29-ї армії РФ.

У матеріалі йдеться про те, що внаслідок удару сильно постраждали два підрозділи — 4-та і 6-та роти. Кожна з них зазвичай налічує від 80 до 120 солдатів. Військкори повідомляють, що загинули від 60 до 67 військовослужбовців ЗС РФ, а, за непідтвердженими даними, щонайменше 300 росіян дістали поранення. Також серед загиблих можуть бути військовослужбовці 36 бригади ЗС РФ.

Журналісти зазначили, що в Генштабі ЗСУ не прокоментували чутки про цей удар. Також жодної реакції від Кремля поки що не було.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про страхи росіян і посилення угруповання військ РФ у прикордонні з Україною. На територію Бєлгородської області, як повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, російські загарбники відправили три батальйони з окупованого Маріуполя.

Також у ЗСУ показали, як готують оборону проти ЗС РФ. Військові інженери працюють без відпочинку, терміново зводячи оборонні укріплення. Для цього посеред поля риють траншеї, які укріплюють колодами та дерев'яними брусами.