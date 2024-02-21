У ГУР розповіли про страхи росіян та посилення угруповання військ РФ у прикордонні з Україною

На територію Бєлгородської області, як повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, російські загарбники відправили три батальйони з окупованого Маріуполя.

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За два роки повномасштабного вторгнення в Росії додатково з'явилося угруповання так званого прикриття державного кордону РФ. Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки України, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Такі підрозділи розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною. Це стосується Брянської, Бєлгородської та Курської областей. Генерал-майор наголосив, що це пов'язано зі страхом росіян, що "ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ".

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Він зазначив, що на територію Бєлгородської області окупанти відправили три батальйони з окупованого Маріуполя. Такі підрозділи, як зазначають самі загарбники, повинні гарантувати безпеку і проведення виборів аби обрати очільника Кремля Володимира Путіна президентом РФ.

"Це ось такі зміни, які здебільшого відбулися саме в чисельності сухопутного компонента", – пояснив він.

Ситуація у прикордонні України від Генштабу ЗСУ

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ", як повідомили у звіті Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Нагадаємо, 21 лютого оглядач розповів, які ATACMS великої дальності можуть передати Україні США. Аби вдарити по Ялті, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, потрібно запускати ракети з правого берега Херсонської області, а для атаки по Керченському мосту – варто запускати з Запорізької області.