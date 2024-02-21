В ГУР рассказали о страхах россиян и усилении группировки войск РФ в приграничье с Украиной

На территорию Белгородской области, как сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, российские захватчики отправили три батальона из оккупированного Мариуполя.

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За два года полномасштабного вторжения в России дополнительно появилась группировка так называемого прикрытия государственной границы РФ. Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Украины, в интервью "Интерфакс-Украина".

Такие подразделения развернуты на территории трех областей России, которые непосредственно граничат с Украиной. Это касается Брянской, Белгородской и Курской областей. Генерал-майор подчеркнул, что это связано со страхом россиян, что "мы будем более активны, будем проводить соответствующие действия на территории РФ".

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Он отметил, что на территорию Белгородской области оккупанты отправили три батальона из оккупированного Мариуполя. Такие подразделения, как отмечают сами захватчики, должны гарантировать безопасность и проведение выборов, чтобы избрать главу Кремля Владимира Путина президентом РФ.

"Это вот такие изменения, которые в основном произошли именно в численности сухопутного компонента", — пояснил он.

Ситуация в приграничье Украины от Генштаба ВСУ

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север", как сообщили в отчете Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, 21 февраля обозреватель рассказал, какие ATACMS большой дальности могут передать Украине США. Чтобы ударить по Ялте, как отметил аналитик Александр Коваленко, нужно запускать ракеты с правого берега Херсонской области, а для атаки по Керченскому мосту — стоит запускать из Запорожской области.