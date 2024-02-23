"Разоблачить и сослать в Сибирь": в РФ показательно заговорили о "чистках" украинцев, — ISW

Открыто о преследованиях и военных преступлениях рассказывают не только российские политики, но и местные коллаборационисты, которых назначили руководить оккупационными администрациями.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о планах России по репрессиям украинских граждан на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Институт изучения войны в сводке от 23 февраля.

По информации аналитиков, Медведев утверждал, что украинцы и ТОТ, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, сосланы в Сибирь... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".

В ISW добавляют, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников, особенно в сельскохозяйственной сфере.

Эксперты отметили, что использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" является показательным.

Кроме того, оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защитить незаконную российскую оккупационную политику. В частности он оправдывал принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину, и, вероятно, даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.

Также, как рассказали в отчете, РФ продолжает распространять свою государственную политику по системному религиозному преследованию на оккупированную Украину.

Глава оккупационной администрации Донетчины Денис Пушилин 22 февраля опубликовал кадры, на которых якобы видно, как Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) и Росгвардия обыскивают офис общины "Свидетелей Иеговы" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам Пушилина, российские власти изъяли из офиса более 5000 книг.

В ISW напомнили, что в 2017 году Россия запретила "Свидетелей Иеговы" и признала их как "экстремистскую" организацию, а власти РФ преследовали "Свидетелей Иеговы" и другие религиозные меньшинства в России и Украине.

Напомним, в Институте изучения войны в сводке от 22 февраля уже сообщали, что "губернатор" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" РФ, и, вероятно, намекнул на казни украинцев ВС РФ.