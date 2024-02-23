Россия закупает запчасти к танкам из Японии и Тайваня через Китай, — СМИ

Белорусский производитель оружия SALEO и ООО "Лаборатория аддитивных технологий" получил детали от компании Shenzhen 5G, которые основал человек, связанный с правительством президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Россия через Китай закупает компоненты из Японии и Тайваня для точных приборов к танкам. Об этом сообщает Nikkei.

Человек, связанный с правительством Беларуси, как информирует издание, создал компанию на территории Китая после февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Российские производители продолжали импортировать детали. Информация показывает, что ограничения, направленные против военной промышленности РФ, не функционируют эффективно из-за торговли через третью страну. Власти США и Великобритании знают о ситуации и ожидают усиления санкций.

Человек, связанный с правительством президента Беларуси, основал Shenzhen 5G High-Tech Innovation на территории китайской провинции Гуандун в 2022 году. Организация начала закупать запчасти для точных инструментов для двигателей, другого оборудования и датчиков, необходимого для производства танков и другого оружия.

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Компания Shenzhen 5G, как говорится в сообщении, могла приобрести запчасти у Metrol, производителя датчиков точного позиционирования, который расположен в Тачикаве. Запасные части также были приобретены у других китайских организаций.

Белорусский производитель оружия SALEO и ООО "Лаборатория аддитивных технологий" получил детали от Shenzhen 5G. Все эти субъекты подконтрольны правительству президента Александра Лукашенко. Например, в мае 2023 года детали датчиков, изготовленные Metrol, экспортировались в Saleo по 16 035 юаней (2 228 долларов США) за единицу.

Metrol сообщил Nikkei, что никогда не участвовал в прямых сделках с Shenzhen 5G. Он сказал, что будет просить клиентов не перепродавать свои датчики компании Shenzhen 5G и может прекратить их поставки, если они откажутся сотрудничать. Oriental Motor также сообщила журналистам, что в прямых сделках с Shenzhen 5G не участвует.

"Мы тщательно соблюдаем закон об экспортном контроле", — цитирует издание заявление компании.

Тайвань ввел ограничения на торговлю с Беларусью и РФ в соответствии с нормами G-7, крупнейших экономик мира. Представитель Управления международной торговли Министерства экономики Тайваня отметил, что диски-кодери и ООО "Лаборатория аддитивных технологий" не входят в список ограниченного экспорта поэтому, это не нарушает санкции против России.

США и Великобритания недавно сообщила, что Shenzhen 5G использовалась для обхода санкций, вскоре компания может попасть под ограничения. Россия, как сообщает издание, может создать еще одну фиктивную компанию в третьей стране, будет чрезвычайно трудно перекрыть все маршруты поставки запрещенных высокотехнологичных товаров.

Напомним, 23 февраля ЕС принял 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения будут касаться военного сектора.