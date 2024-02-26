РФ не сможет модернизировать самолеты А-50 в А-50У: альтернативу могут искать в Китае, — ISW

По словам аналитиков, по ряду технических причин в РФ могут выпустить неполноценную замену самолета-разведчика А-50У. Украинская разведка, в свою очередь, анонсирует, что в скором времени будет сбит еще один самолет ДРЛО.

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Российское информационное пространство по-прежнему очень чувствительно к недавним потерям самолетов А-50 дальнего радиолокационного обнаружения, это указывает на то, что размещение и защита этих бортов вызывает серьезное беспокойство. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 25 февраля.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ две недели готовили операцию, чтобы сбить А-50.

По его словам, у РФ остается еще шесть А-50, но после падения еще одного Россия уже не сможет совершать боевые вылеты круглосуточно. Российские источники сомневаются в том, что самолет был сбит украинским ЗРК Patriot, хотя именно такую версию сообщили "наверх" российскому командованию.

"Военкор" и другие источники раскритиковали систематическую проблему российского персонала, который думает только о себе и своей карьере.

По данным украинских СМИ, источники в ГУР сообщили, что самолет А-50 сбили модифицированной системой С-200. По словам одного из российских источников, потеря второй А-50 этой зимой — это проблема, поскольку у России уже был дефицит таких самолетов до полномасштабного вторжения. "Военкор" также заявил, что Россия не сможет модернизировать многие А-50 в А-50У по ряду неуказанных технических и организационных причин. Он предложил альтернативы — выпустить неполноценную замену самолета дальнего обнаружения или закупать аналоги у Китая.

Напомним, что в ГУР рассказали о потерях РФ в ходе ликвидации самолета А-50.

Также сообщалось, что возможности российской авиации уменьшаются. После потери еще одного А-50. По словам спикера ВСУ Юрия Игната РФ уже не сможет, как прежде, проводить радиолокационную разведку и выявлять воздушные цели.