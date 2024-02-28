На замену Puma и Bell: Великобритания объявила тендер на новые вертолеты на £1,2 млрд

За контракт будут бороться 3 компании: Leonardo, Sikorsky, Airbus с Boeing. Они должны усилить британскую способность проводить различные операции.

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Министерство обороны Великобритании объявило о тендерных предложениях для своей программы "Новые средние вертолеты". Об этом сообщает Defense News.

Лондон рассчитывает заключить контракт на строительство новых вертолетов в 2025 году. Стоимость сделки, согласно первоочередным оценкам, составляет 1,2 млрд фунтов. Вертолеты должны обеспечить поддержку военных операций, поэтому на нынешнем этапе начнется соревнование между производителями. Новые борта должны заменить Puma, Bell 412, Bell 212 и Airbus Dauphin.

Ожидается, что Королевская армия получит 44 вертолета средней грузоподъемности. Они должны быть универсальными и выполнять пять различных задач от боевых до гуманитарных миссий. В тендере должны принять участие британские филиалы компаний с вертолетами:

Airbus + Boeng — H175M;

Lockheed Martin Sikosrky — Black Hawk;

Leonardo — AW149.

"Контракт по новому среднему вертолету обеспечит жизненно важную операционную независимость, в которой мы нуждаемся, а также долгосрочные инвестиции в навыки Великобритании и демонстрирует приверженность правительства Великобритании промышленной стратегии обороны и безопасности", — заявили в Минобороны.

Напомним, 28 февраля в Великобритании заявили, что ВСУ не будут иметь инициативы еще несколько месяцев из-за дефицита боеприпасов.

26 февраля СМИ писали, как Великобритания изготавливает гусеницы для ВСУ.