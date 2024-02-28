На заміну Puma і Bell: Велика Британія оголосила тендер на нові гелікоптери на £1,2 млрд

За контракт боротимуться 3 компанії: Leonardo, Sikorsky, Airbus з Boeing. Вони мають посилити британську спроможність проводити різноманітні операції.

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Міністерство оборони Великої Британії оголосило про тендерні пропозиції для своєї програми "Нові середні гелікоптери". Про це повідомляє Defense News.

Лондон розраховує укласти контракт на будівництво нових гелікоптерів у 2025 році. Вартість угоди, згідно з першочерговими оцінками, складає 1,2 млрд фунтів. Гелікоптери мають забезпечити підтримку військових операцій, тому на нинішньому етапі почнеться змагання між виробниками. Нові борти мають замінити Puma, Bell 412, Bell 212 і Airbus Dauphin.

Очікується, що Королівська армія отримає 44 гелікоптери середньої вантажопідйомності. Вони мають бути універсальними й виконувати пʼять різних завдань від бойових до гуманітарних місій. У тендері мають взяти участь британські філії компаній з гелікоптерами:

Airbus + Boeng — H175M;

Lockheed Martin Sikosrky — Black Hawk;

Leonardo – AW149.

"Контракт щодо нового середнього вертольота забезпечить життєво важливу операційну незалежність, яку ми потребуємо, а також довгострокові інвестиції в навички Великої Британії та демонструє прихильність уряду Великої Британії промисловій стратегії оборони та безпеки", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 28 лютого у Великій Британії заявили, що ЗСУ не матимуть ініціативи ще кілька місяців через дефіцит боєприпасів.

26 лютого ЗМІ писали, як Велика Британія виготовляє гусениці для ЗСУ.